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10 марта 2018
09 марта 2018
23:33  09 марта 2018 2

В Госдуме не исключили разбирательств из-за новых пошлин США

Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , госдума, государственная дума
В Госдуме заявили, что Россия может оспорить новые пошлины СШАФото: Антон Белицкий © URA.RU

Россия может обратиться в арбитраж Всемирной торговой организации [ВТО] из-за введения США пошлин на импорт металлов. Об этом журналистам сообщил председатель комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Сергей Жигарев.

По его словам, российская сторона обратится в суд, если решение Соединенных Штатов нарушает соглашения ВТО. «Разбирательства будут в рамках наших торговых прямых договоров, но мы также являемся членами Всемирной торговой организации, как и США, поэтому в рамках ВТО не только наша страна, но и другие поставщики также могут подать», — заявил Жигарев в интервью радиостанции «Говорит Москва», добавив, что для начала разбирательства поставщики должны обратиться в правительство.

Политик также подчеркнул, что Соединенные Штаты являются крупнейшим потребителем минерально-сырьевых ресурсов в силу объемов строительства на территории страны, а пошлины создадут для внутренних производителей «неконкурентно преимущественные условия». А это отразится и на российском рынке.

В четверг, 8 марта, как напоминает «Федеральное агентство новостей», президент США Дональд Трамп принял решение ввести 25-процентные пошлины на зарубежные поставки стали и 10-процентные — на импорт алюминия.

Сергей Демин
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