Источники «Коммерсанта» назвали причину падения Ан-26 в Сирии

Самолет разбился в небе над Сирией из-за технических неполадок
Причиной падения самолёта Ан-26 в Сирии стало повреждение закрылков. При посадке один из них оторвался из-за чего самолет потерял управление
Как сообщает источник «Коммерсанта» в военно-транспортной авиации, после отрыва закрылка Ан-26 резко накренился в сторону, затем рухнул в пике с высоты нескольких сотен метров. Даже опытные пилоты не могли ничего поделать в этой ситуации.
В разбившемся 6 марта самолете было 39 военнослужащих, в том числе несколько уральцев. Одним из погибших был Генерал-майор Владимир Еремеев, который учился в военных заведениях Екатеринбурга и Челябинска, напоминает RT.