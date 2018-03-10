Водитель легковушки и две женщины-пассажирки погибли на месте
На трассе на 198-м километре автодороги Черноречье — Бреды Челябинской области столкнулись легковая машина «Киа Сид» и грузовик МАН. В результате ДТП три человека погибли, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Трагедия произошла рано утром в субботу, 10 марта. После столкновения КИА загорелась. Водитель грузовика госпитализирован с травмами. Водитель легковушки и две женщины-пассажирки погибли на месте.
Причины происшествия устанавливаются. По предварительным данным, утром было туманно, неблагоприятные погодные условия могли спровоцировать ДТП.
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