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10 марта 2018
Главные новости Москвы
16:26  10 марта 2018 0

Минкульт прокомментировал скандал с пьяным Ефремовым на сцене

Актер устроил дебош в присутствии чиновниковФото: commons.wikimedia.org

Свидетелем развязного поведения актера Михаила Ефремова на гастролях в Самаре стал министр культуры региона Сергей Филиппов. Он призвал театр «Современник» извиниться перед зрителями.

«На спектакле был как обычный зритель. Уходить со спектакля не имею привычки, даже если не нравится. Выходку Ефремова считаю безобразной. Надеюсь, что руководство „Современника“ найдет способ извиниться перед самарской публикой», — цитирует министра RT.

Во время гастролей 9 марта в Самаре Михаил Ефремов устроил дебош на сцене во время показа спектакля «Не становись чужим». По словам очевидцев, актер нецензурно обругал зрителей, после чего сбежал за кулисы, напоминает «Русская планета». Артист признался, что «это сложная пьеса для самарского зрителя».

Игорь Чукреев
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