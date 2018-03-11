Стало известно о проблемах Якубовича со здоровьем

08:44 11 марта 2018 0

Также экстрасенс предсказала Якубовичу проблемы с деньгами Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Скандал, который разразился после того, как цитату Леонида Якубовича о шоу «Поле чудес» вырвали из контекста и неверно интерпретировали, никак не отразится на ведущем. Он продолжит вести шоу, однако его могут ждать серьезные проблемы со здоровьем.

«Место заслуженное и по праву его и канал никуда не собирается ни перемещать, ни отстранять его», — цитирует Дни.ру слова ясновидящей Марианны Абравитовой. Однако, уверена экстрасенс, здоровье 72-летнего Якубовича требует внимания. Он не любит лечиться и делает это «исключительно тогда, когда прижмет».

Кроме того, экстрасенс предсказала Якубовичу проблемы с деньгами и и недобросовестными людьми. «Вижу по картам тему обмана. Он будет разруливать и находить выходы из сложной ситуации», — рассказала Марианна Абравитова.