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11 марта 2018
10 марта 2018
08:44  11 марта 2018 0

Стало известно о проблемах Якубовича со здоровьем

Кинофестиваль
Также экстрасенс предсказала Якубовичу проблемы с деньгамиФото: Александр Елизаров © URA.RU

Скандал, который разразился после того, как цитату Леонида Якубовича о шоу «Поле чудес» вырвали из контекста и неверно интерпретировали, никак не отразится на ведущем. Он продолжит вести шоу, однако его могут ждать серьезные проблемы со здоровьем.

«Место заслуженное и по праву его и канал никуда не собирается ни перемещать, ни отстранять его», — цитирует Дни.ру слова ясновидящей Марианны Абравитовой. Однако, уверена экстрасенс, здоровье 72-летнего Якубовича требует внимания. Он не любит лечиться и делает это «исключительно тогда, когда прижмет».

Кроме того, экстрасенс предсказала Якубовичу проблемы с деньгами и и недобросовестными людьми. «Вижу по картам тему обмана. Он будет разруливать и находить выходы из сложной ситуации», — рассказала Марианна Абравитова.

Валерий Дорофеев
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