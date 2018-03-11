Керлингисты из России одержали первую победу на турнире среди смешанных команд. Им удалось обыграть финнов со счетом 12:5. Теперь команда занимает восьмое место в таблице соревнований.
За команду нейтральных паралимпийских атлетов выступают Константин Курохтин (скип), Марат Романов (вице-скип), Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков, пишет Life.ru. Стоит отметить, что Романов (серебряный призер сочинской Паралимпиады) и Щукина (вице-чемпионка мира 2017 года) — спортсмены из Челябинской области.
В понедельник, 11 марта, россияне сыграют с командами Норвегии (3:35 мск) и США (13:35 мск). Норвежцы проиграли все три своих матча и сейчас находятся на последнем месте. Спортсмены из США провели два матча и проиграли оба, они делят десятое место со спортсменами из Финляндии.