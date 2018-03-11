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Главные новости Челябинской области
14:15  11 марта 2018 0

Российские керлингисты одержали первую победу на Паралимпиаде-2018. В команде есть уральцы

Тренировка сборной Свердловской области по керлингу в Екатеринбург-ЭКСПО, керлинг
Марат Романов и Дарья Щукина — спортсмены из Челябинской областиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Керлингисты из России одержали первую победу на турнире среди смешанных команд. Им удалось обыграть финнов со счетом 12:5. Теперь команда занимает восьмое место в таблице соревнований.

За команду нейтральных паралимпийских атлетов выступают Константин Курохтин (скип), Марат Романов (вице-скип), Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков, пишет Life.ru. Стоит отметить, что Романов (серебряный призер сочинской Паралимпиады) и Щукина (вице-чемпионка мира 2017 года) — спортсмены из Челябинской области.

В понедельник, 11 марта, россияне сыграют с командами Норвегии (3:35 мск) и США (13:35 мск). Норвежцы проиграли все три своих матча и сейчас находятся на последнем месте. Спортсмены из США провели два матча и проиграли оба, они делят десятое место со спортсменами из Финляндии.

Виктор Жуков
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