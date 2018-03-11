На записи видно автомобиль, который был обстрелян
Федеральная служба безопасности показала кадры с места нейтрализации преступников, которые готовили теракт в Саратовской области. Они пытались скрыться, и при попытке задержания открыли огонь по силовикам.
В перестрелке боевики получили смертельные ранения, сообщает РИА «Новости». На месте происшествия обнаружили самодельную ручную гранату и самодельную бомбу мощностью около трех килограммов тротила, а также пистолеты ТТ и ПМ.
Как писало «URA.RU» ранее, 11 марта ФСБ предотвратила теракт в Саратовской области, члены законспирированной террористической ячейки скончались на месте. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», напоминает телеканал 360.