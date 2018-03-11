ВЦИОМ спрогнозировал явку 63-67% на выборах президента

20:25 11 марта 2018 0

Опрос показал, что большинство россиян намерены проголосовать Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Всероссийский центра изучения общественного мнения провел опрос готовности россиян прийти 18 марта на выборы и проголосовать. Явка, согласно прогнозу ВЦИОМ, будет высокой.

В ходе опроса 74% россиян заявили, что точно придут проголосовать, еще 21% окончательно не определились и лишь 4% заявили, что точно не сделают этого. Исходя из этих данных, специалисты прогнозируют, что в итоге явка составит 63-67%. «Прежде всего стоит обратить внимание на декларируемую готовность принять участие в голосовании — явка высокая, все разговоры, что выборы не вызовут интерес общества, социологически не подтверждаются. Очень много было разговоров про „бойкот“ и прочие подобные „инициативы“ — выясняется, что все это чушь: никакого бойкота, никакого отсутствия интереса», — прокомментировал «URA.RU» результаты опроса руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.

Что касается кандидатов, то 69% опрошенных заявили о своем намерении голосовать за Владимира Путина, еще 7% — за Павла Грудинина, на третьем месте Владимир Жириновский — 5%. Далее идут: Ксения Собчак — 2%, Григорий Явлинский — 1%, Сергей Бабурин — 1%, Борис Титов и Максим Сурайкин — менее 1% каждый. Согласно прогнозу ВЦИОМ, сделанному на основании итогов опроса, по итогам непосредственно голосования Владимир Путин может набрать 69-73%, Павел Грудинин — 10-14%, Владимир Жириновский — 8-12%, Ксения Собчак — 2-3%, Григорий Явлинский — 1-2%. Сергей Бабурин, Борис Титов и Максим Сурайкин при этом могут набрать менее 1% каждый.

«Наша политическая система сложилась, все находятся в рамках устойчивых своих электоральных социальных групп, вопрос в том, кто займет второе место. Сейчас выглядит, что у Жириновского несколько меньше шансов занять второе место — посмотрим, что он будет делать», — резюмирует Глеб Кузнецов.

Опрос провел «ВЦИОМ-Спутник» по собственной инициативе 5—7 марта 2018 года. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 4000 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,6%. В ходе исследования задавались следующие вопросы: «Примете ли Вы участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2018 года или нет?»; «Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов Вы бы, скорее всего, проголосовали? Вы можете дать один ответ».

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта. Избирателям предстоит выбрать главу государства из восьми кандидатов: Ксении Собчак («Гражданская инициатива»), Владимира Жириновского (ЛДПР), Владимира Путина (самовыдвиженец), Сергея Бабурина («Российский общенародный союз»), Максима Сурайкина («Коммунисты России»), Павла Грудинина (КПРФ), Бориса Титова («Партия Роста») и Григория Явлинского («Яблоко»).