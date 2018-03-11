Сыну актера из «Интернов», до смерти избившего блогера из-за шляпы, могут смягчить статью

Сыну актера сериала «Интерны» Корнею Макарову, которого обвиняют в убийстве петербуржца Стаса Думкина в парке Горького, могут переквалифицировать статью. Ему грозило до 15 лет колонии за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего».
Экспертиза показала, что причиной смерти блогера стало падение с высоты собственного роста, сообщает паблик Mash. Из-за этого статью могут смягчить на «Причинение вреда здоровью по неосторожности». Санкция по ней составляет до трех лет ограничения свободы.
Как писало «URA.RU» ранее, конфликт в парке Горького произошел в ночь на 13 августа 2017 года. Сообщалось, что Думкин прогуливался с другом и двумя девушками, когда нападавшим не понравился его внешний вид. С него якобы сорвали шляпу и раздавили очки ногами, а также ударили по голове. Обвиняемый, сын актера Сергея Макарова, заявил, что ударил оппонента в целях самообороны.