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12 марта 2018
11 марта 2018
Главные новости Москвы
23:45  11 марта 2018 0

В РПЦ не считают сексуальные домогательства бедствием для страны

Открытая лицензия от 09.09.2016. семья, многодетная семья, дети со спины
Баланс в отношениях между мужчинами и женщинами будет тогда, когда будет культ здоровой семьи, считают в РПЦФото: pixabay.com

Сексуальные домогательства не приобрели в России характера национального бедствия. Для страны сейчас гораздо более остро стоит тема внутрисемейных отношений.

Как сообщил журналистам член Патриаршего совета по культуре Леонид Калинин, у российских мужчин всегда должна оставаться возможность ухаживать за женщинами. Если при этом мужчина переходит какую-то грань и женщину это не устраивает, она всегда имеет возможность об этом ему сказать. Единственные случаи, которые требуют внимания — это когда руководитель домогается подчиненных, используя свое положение.

«У нас нет такой ситуации, что это становится национальным бедствием, которое надо срочно всем миром решать, — приводит слова представителя РПЦ радио „Говорит Москва“. — Если начальник склоняет свою подчиненную с помощью домогательств к каким-то интимным отношениям, то это грубейшее насилие, это недопустимая ситуация. А если мужчина ухаживает за женщиной и где-то переходит грань, женщина его останавливает, и он может воспринять это и остановиться, то все нормально. Нельзя же лишать мужчин принципиальной возможности ухаживать за женщинами или по каждому такому случаю подавать на них в суд и использовать это для каких-то своих корыстных целей».

По словам Леонида Калинина, проблема сейчас заключается в том, что в России мало нормальных и здоровых семей. Если в стране будет пропагандироваться культ семьи, то и в отношениях между мужчинами и женщинами будет баланс, а обвинять по любому поводу мужчин, которые пытаются ухаживать за женщинами, не следует.

Напомним, минувшая неделя была отмечена серией обвинений в адрес депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого: сразу несколько журналисток, в разное время работавших в парламентском пуле, указали на попытки домогательств. Сам парламентарий позже попросил прощения у женщин. Тем не менее, реакция на вскрывшиеся факты была неоднозначной: часть россиян считает, что тема не стоит обсуждений, часть — что жертвами домогательств становятся те, кто дает к этому повод.

Евгений Александров
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