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Сегодня понедельник, 12 марта. И вот главное к этому часу:
До выборов президента России осталось меньше недели. Эксперты оценили прогнозируемую явку и рассказали, какие регионы теряют интерес к выборам и как погода повлияет на голосование.
Президент РФ Владимир Путин назвал сумасшествием идею о возвращении Крыма в состав Украины. По его словам полуостров не покинет Россию ни при каких обстоятельствах, и это было понятно еще до введения санкций.
Сексуальные домогательства не являются бедствием для России, заявили в РПЦ. Представители церкви считают, что для страны сейчас важна проблема внутрисемейных отношений, а «у российских мужчин всегда должна оставаться возможность ухаживать за женщинами».
России грозит повторение вспышек сибирской язвы. Ученые бьют тревогу: из-за оттаивания старых скотомогильников на Севере жителям грозит новая эпидемия. Пострадает не только арктический регион.
На ДТП без пострадавших больше не нужно будет вызывать ГАИ. Скоро участники дорожного движения смогут самостоятельно оформить документы об аварии, если никому не понадобилась медицинская помощь. В МВД уверены: такое нововведение значительно уменьшит нагрузку на сотрудников ГИБДД.
Уральский биатлонист Антон Шипулин упал прямо перед финишем на этапе Кубка мира в Финляндии. Позже австриец, ставший победителем гонки и возможной причиной падения Шипулина, извинился перед своим российским коллегой, однако некоторые усомнились в его вине. По видео происшествия сложно понять, из-за чего спортсмен потерял шансы на победу.
А пока кандидаты в президенты считают дни до голосования, мы предлагаем проверить, готовы ли вы к выборам-2018. Попробуйте угадать авторов самых ярких предвыборных заявлений.