Стала известна причина смерти 18-летнего тагильчанина, погибшего в кальянной

Причиной смерти Александра Зайцева, погибшего в одной из кальянных Нижнего Тагила, стала болезнь. Ранее сообщалось, что молодой человек стал участником драки, произошедшей в заведении.
«Вскрытие установило, что смерть наступила в результате болезни, уголовное дело мы не возбуждали и никого не разыскиваем», — сообщил начальник следственного отдела по Дзержинскому району Нижнего Тагила Денис Кельбиханов изданию «Между строк». Материалы дела будут переданы в полицию для дальнейшей проверки — с помощью нее планируется установить степень тяжести вреда, который был нанесен здоровью Александра Зайцева в результате потасовки, случившейся в кальянной Shkaff.
Напомним, тело 18-летнего тагильчанина было обнаружено в ночь с 8 на 9 марта в одном из городских заведений. Очевидцы сообщали, что между молодым человеком и другим посетителем (ранее судимым уроженцем Новоасбеста) произошел конфликт, переросший в драку, и именно последний нанес Зайцеву смертельный удар.