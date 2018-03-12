В Тюмени поймали в стельку пьяного водителя маршрутки

16:33 12 марта 2018 0

Пьяного водителя маршрутки №64 поймали в деревне Воронино Фото: Управление Госавтоинспекции Тюменской области

Инспекторы полка ДПС в Тюменской области в праздничные дни задержали пьяного водителя маршрутного такси. Показания алкотестера мужчины составили 1,35 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Поймать недобросовестного водителя удалось благодаря очевидцам, рассказали в Управлении ГАИ Тюменской области. Они сообщили автоинспекторам о неадекватном мужчине, который вышел из-за руля маршрутки №64 в деревне Воронино. Он направился в один из местных магазинов, но едва стоял на ногах и даже один раз упал, однако затем продолжил свой путь, шатаясь из стороны в сторону. Автоинспекторы прибыли на место и выяснили, что водитель маршрутки был действительно очень пьян. Теперь сотрудники ГИБДД проверят действия должностных лиц, которые выпустили маршрутное такси с пьяным водителем на линию. Материал по факту административного нарушения направят в Управление государственного автодорожного надзора.

Отметим, в прошлом году стало известно о намерении Минтранса разделить водительские права на две категории — любителей и профессионалов, сообщала «Национальная служба новостей». Многие эксперты оценили такую инициативу положительно, отметив, что к водителям-профессионалам должны предъявляться особые требования — в том числе в плане наказания за нарушения правил. «Какой же он профессионал, если сел пьяным за руль? Конечно, его надо гнать в шею», — по словам координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, за пьяную езду профессиональных водителей нужно лишать их статуса.