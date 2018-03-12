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Главные новости Тюменской области
22:39  12 марта 2018 1

На тюменскую трассу упал воздушный шар. ФОТО

Как на трассе Тюмень — Тобольск оказался аэростат, пока неизвестноФото: телеграм-канал «Следком»

На трассу Тюмень — Тобольск при невыясненных обстоятельствах приземлился аэростат. Подробности и причины инцидента выясняют в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.

«По данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники выясняют, как аэростат оказался на федеральной автодороге Тюмень — Тобольск», — рассказал старший помощник руководителя следственного управления Дмитрий Лебедев, которого цитирует агентство ТАСС. По словам Лебедева, в результате происшествия пострадавших нет. Аэростат был обнаружен на дороге 10 марта.

Ранее необычное применение для воздушного шара нашел житель Новосибирска: с помощью него он отправил в полет автомобиль «Ока», сообщал телеканал 360. Прокуратура такую инициативу не оценила и выписала новосибирцу штраф.

Дарья Корчак
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