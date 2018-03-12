На трассу Тюмень — Тобольск при невыясненных обстоятельствах приземлился аэростат. Подробности и причины инцидента выясняют в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.
«По данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники выясняют, как аэростат оказался на федеральной автодороге Тюмень — Тобольск», — рассказал старший помощник руководителя следственного управления Дмитрий Лебедев, которого цитирует агентство ТАСС. По словам Лебедева, в результате происшествия пострадавших нет. Аэростат был обнаружен на дороге 10 марта.
Ранее необычное применение для воздушного шара нашел житель Новосибирска: с помощью него он отправил в полет автомобиль «Ока», сообщал телеканал 360. Прокуратура такую инициативу не оценила и выписала новосибирцу штраф.