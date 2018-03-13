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13 марта 2018
12 марта 2018
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10 марта 2018
16:53  13 марта 2018 2

Обманутые дольщики Югры получат уникальные кредитные льготы

День благотворительности от фонда «Дети России» - ЯЗнаюЯПонимаю. Екатеринбург, благотворительность, деньги, рубли, сбор средств, сбор денег
Они получат возможность платить по 10% от ежемесячного платежаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Правительство ХМАО договорилось с ведущими банками региона о реструктуризации (урегулирование проблемной задолженности) жилищных кредитов для обманутых дольщиков Югры. Об этом 13 марта «URA.RU» заявили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Правительство автономного округа разработало совместно со Сбербанком и банком „Открытие“ превентивные меры по рефинансированию ипотечных ставок пострадавшим дольщикам. Они получат возможность платить по 10% от ежемесячного платежа, пока не вселятся в квартиру. Также могут быть рефинансированы те кредиты, которые были взяты раньше, на текущие условия. Кроме того, если у пострадавших дольщиков были задержки по оплате, банки не будут начислять предусмотренные договором штрафы», — говорится в сообщении депсвязей.

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Стоит отметить, что, по данным Жилстройнадзора Югры, в регионе 78 граждан, чьи средства привлечены для строительства и чьи права нарушены. С начала 2018 года из реестра пострадавших граждан исключены 54 гражданина. Доля граждан, отнесенных к числу пострадавших, от общего числа граждан, заключивших договоры (действующих договоров) долевого участия в строительстве, составляет 1,56%.

Также в депсвязей добавили, что на начало марта в результате решены проблемы по 5 объектам в Октябрьском районе. Три дома — в Нефтеюганске и в Лангепасе — планируются к дальнейшему строительству, сроки завершения — 2018 год.

Игорь Волосин
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