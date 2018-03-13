16:39 13 марта 2018 0

Сергей Федяков на хорошем счету у руководителей администрации Екатеринбурга Фото: Александр Мамаев © URA.RU

После ожидаемой смены руководства администрации Екатеринбурга стартует переназначение директоров крупнейших муниципальных предприятий. Одним из первых поменяет управленца ЕМУП «Киноконцертный театр „Космос“». Нынешний директор Алексей Селезнев — давний друг сити-менеджера города Александра Якоба и был назначен во время работы сити-менеджера.

Как сообщил «URA.RU» источник в мэрии, в настоящее время обсуждается вопрос о назначении его директором Сергея Федякова — действующего руководителя кинотеатра «Салют». Ранее ему уже было передано в хозяйственное ведение здание кинотеатра «Колизей». Поэтому расширение контролируемого одним из наиболее близких к городской администрации управленцем кинохолдинга источник агентства считает логичным шагом.

Сам Федяков заявил «URA.RU», что не получал предложения возглавить новый муниципальный актив. «Но если такое предложение поступит, то это будет хорошо», — выразил он свое мнение. В пресс-службе администрации города воздержались от комментариев, пояснив, что новое назначение можно будет обсуждать только после подписания соответствующего приказа.

Срок полномочий действующего главы администрации Александра Якоба истекает в сентябре 2018 года. Считается, что большая часть директоров муниципальных предприятий — представители его команды.