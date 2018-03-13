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13 марта 2018
17:37  13 марта 2018 0

Отец Жанны Фриске продает ее вещи через Avito

Владимир Фриске продает автомобиль, который он подарил своей дочери еще при ее жизниФото: скриншот телепередачи

В Сети распространилась информация о том, что автомобиль, принадлежавший певице Жанне Фриске, выставлен на онлайн-продажу. В связи с этим Дмитрий Шепелев написал заявление в полицию — он утверждает, что машину его покойной супруги пытаются продать аферисты.

По словам Шепелева, транспортное средство частично принадлежит его сыну Платону, пишет портал teleprogramma.pro. При этом telegram-канал Mash сообщает, что продать автомобиль решил отец покойной певицы Владимир Фриске. Он утверждает, что машина была приобретена им в подарок дочери в честь рождения внука. Теперь же он решил поменять авто и поэтому выставил его на продажу. Шепелев же пытается этому всячески противостоять.

Между тем конфликт между Дмитрием Шепелевым и родными Жанны Фриске продолжается уже долгое время и только набирает обороты. Еще одним поводом для его развития стал особняк артистки в Подмосковье, сообщает сайт «Утро.ру». Дом был куплен Шепелевым по доверенности на деньги певицы — предполагалось, что половину суммы он возместит позже, однако так этого и не сделал. Теперь сторона семьи Фриске утверждает, что Шепелев должен вернуть им эти деньги — всего эта сумма составляет 19 млн рублей.

Дарья Корчак
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