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13 марта 2018
17:42  13 марта 2018 0

Участники арктической экспедиции выберут президента за Полярным кругом. ФОТО

Всего путешественники планируют пройти свыше пяти тысяч километров@vezdehod_avtoros, Instagram

Участники полярной экспедиции «Север без преград», которые в начале марта отправились из Твери, намерены принять участие на выборах президента. Ко дню голосования они надеются достичь Нарьян-Мара (города, который находится за Полярным кругом). Сегодня, 13 марта, экстремалы прибыли к мысу Канин Нос в заполярном районе Ненецкого автономного округа.

«Достигнута важная точка в нашей экспедиции „Север без преград“! Мы доехали до мыса Канин Нос заполярного района Ненецкого автономного округа! Далее наша команда движется в сторону Нарьян-Мара», — написали на странице в Instagram одного из участников путешествия. Следующая точка экспедиции — столица Ненецкого автономного округа.

Ожидается, что экспедиция на четырех машинах пересечет полуостров Канин, разделяющий Баренцево и Белое моря, и вернется в Тверь. Путешественники планируют пройти свыше пяти тысяч километров.

Одна из целей полярной экспедиции — поддержать политику нового освоения Арктики, а также привезти подарки для коренных народов Севера, для жителей поморских сел и работников полярных метеостанций. Кроме того, путешественники взяли с собой открепительные удостоверения, чтобы ко дню всероссийских выборов президента России 18 марта проголосовать в Нарьян-Маре.

В полярной экспедиции задействованы четыре машины — два российских вездехода «Шаман», модифицированный УАЗ, а также специализированный квадроцикл. Согласно маршруту 3,5 тысячи км участники пройдут по дорогам общего пользования, порядка 1,5 тысячи км по бездорожью, а также около 100 км по акватории Баренцева моря.

Участники путешествия планируют установить два рекорда: «Самое протяженное путешествие на квадроцикле в условиях Заполярья» и «Первое пересечение Баренцева моря на квадроцикле». Финиш запланирован в Твери ориентировочно на 25 марта. Полярная экспедиция является совместной инициативой одного из отечественных производителей вездеходов, жителя Тверской области, четырехкратного чемпиона России по автоспорту Евгения Павлова.

Напомним, президентские выборы пройдут 18 марта. В них принимают участие восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин (партия «Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Иван Шестак
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