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13 марта 2018
22:39  13 марта 2018 0

В России начнут автоматически продлевать права

Клипарт. Екатеринбург, водительское удостоверение, права
За сроком действия водительских удостоверений проследят роботыФото: Александр Мамаев © URA.RU

Власти Москвы рассказали об автоматическом продлении водительских удостоверений. Автомобилистам такую возможность могут предоставить через пять лет, сообщил руководитель аналитического подразделения департамента информационных технологий столицы Алексей Чукарин РИА «Новости».

Как пояснил чиновник, водитель не обязан будет помнить о том, что у него истекает срок действия прав, и ему не нужно будет платить штрафы за свою забывчивость. «Предполагается, что услуга будет доступна при условии срабатывания нескольких ключей — отсутствие штрафов, отсутствие противопоказаний по здоровью, наличие у города „живого“ контакта гражданина и так далее», — отметил Чукарин. Он также подчеркнул, что переход к смарт-услугам требует правок в федеральное законодательство, и эта работа уже ведется.

В этом году в России упростили замену водительских удостоверений. Сейчас получить права можно не только в ГИБДД, но и в многофункциональных центрах. Их можно поменять, если истек срок их действия, а также в случае повреждения, кражи или их утери, отмечает сайт «Подмосковье сегодня». Ранее МВД обсуждало идею Союза автошкол о всеобщей переэкзаменовке водителей. Из-за этого уральцы массово бросились менять права. Затем в ведомстве пояснили, что изменения вноситься не будут, сообщало «URA.RU».

Наталья Михалева
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