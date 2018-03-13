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13 марта 2018
12 марта 2018
Главные новости Ямала
23:01  13 марта 2018 0

Мошенники на Ямале собирали подписи горожан от имени Грудинина

Встреча кандидата в президенты России Павла Грудинина с жителями региона в Театре эстрады. Екатеринбург, жест рукой, грудинин павел
В программе кандидата от КПРФ действительно поднимаются вопросы жилья, но сбор подписей партия не осуществлялаФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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В Ямальском городе Тарко-Сале неизвестные воспользовались доверием граждан и, назвавшись представителями кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, собирали подписи в разных микрорайонах города. Мошенники заявили, что подписи нужны якобы для создания петиции о расселении людей из ветхого и аварийного жилья.

Махинаторы рассказывали, что направят письмо губернатору ЯНАО и президенту РФ. Обман вскрылся, когда горожане пришли в Пуровский районный комитет коммунистической партии с просьбой рассказать о судьбе обращения, сообщает сайт kprf-yamal.ru.

Первый секретарь Пуровского районного Комитета КПРФ Елизавета Сиротинина объяснила, что акцию по сбору подписей коммунисты не проводили. Зачем неизвестные осуществляли фальсификацию, до сих пор не ясно.

Политик предупредила, что в преддверии выборов активизируются мошенники. В комитете подчеркнули, что рассмотрят заявления всех горожан, кто обратился в отделение партии, и напомнили, что кандидат в президенты Павел Грудинин уделил большое внимание проблемам жилья в своей предвыборной программе: снижение ставки по ипотеке и строительство качественного и доступного жилья.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Путин (самовыдвижение), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Борис Титов (Партия Роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Семен Гринберг
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