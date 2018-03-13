22:52 13 марта 2018 0

Роспотребнадзор нашел нарушения в питании пациентов больницы №6 Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители столицы Урала пожаловались на еду городской клинической больницы №6. Заявления с замечаниями они принесли в приемную депутата Государственной думы РФ Андрея Альшевских. По запросу чиновника медучреждение проверили представители Роспотребнадзора.

«Процитирую заявителя: „Утром — каша на воде, в обед — пустой суп, на второе — непонятная масса, ужин — каша на воде. Недостаток в еде покрывается хлебом, который был в неограниченном количестве“», — написал на своей личной странице в Facebook Альшевских.

Роспотребнадзор проверил больницу и нашел нарушения Андрей Альшевских, Facebook

По данному факту чиновник отправил запрос в областной Роспотребнадзор. Специалисты проверили медучреждение и обнаружили указанные нарушения.

«По фактам выявленных нарушений в отношении юридического лица и должностных лиц приняты меры по ст. 6.6, ч.2 ст. 14.43 КоАПП способствовавших совершению административного правонарушения и выдано постановление об устранении их причин и условий», — сообщается в ответе сотрудников Роспотребнадзора.

Ранее в Екатеринбурге в районе новой Сортировки жители домов заметили, что у них из-под крана побежала вода с червями. В Роспотребнадзоре заявили, что произошло недоразумение и в случившемся следует разобраться.