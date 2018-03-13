Жители столицы Урала пожаловались на еду городской клинической больницы №6. Заявления с замечаниями они принесли в приемную депутата Государственной думы РФ Андрея Альшевских. По запросу чиновника медучреждение проверили представители Роспотребнадзора.
«Процитирую заявителя: „Утром — каша на воде, в обед — пустой суп, на второе — непонятная масса, ужин — каша на воде. Недостаток в еде покрывается хлебом, который был в неограниченном количестве“», — написал на своей личной странице в Facebook Альшевских.
По данному факту чиновник отправил запрос в областной Роспотребнадзор. Специалисты проверили медучреждение и обнаружили указанные нарушения.
«По фактам выявленных нарушений в отношении юридического лица и должностных лиц приняты меры по ст. 6.6, ч.2 ст. 14.43 КоАПП способствовавших совершению административного правонарушения и выдано постановление об устранении их причин и условий», — сообщается в ответе сотрудников Роспотребнадзора.
Ранее в Екатеринбурге в районе новой Сортировки жители домов заметили, что у них из-под крана побежала вода с червями. В Роспотребнадзоре заявили, что произошло недоразумение и в случившемся следует разобраться.