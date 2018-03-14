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14 марта 2018
13 марта 2018
01:40  14 марта 2018 0

Поклонники Анджелины Джоли усомнились в ее психическом здоровье

Актриса удивила общественность своими интимными отношениями с детьмиФОТО: Wikimedia Commons, Georges Biard

Поклонники звезды Голливуда Анджелины Джоли жестко раскритиковали актрису после признания в том, что она принимает ванну в присутствии одного из ее детей. Это заставило фанатов усомниться в ее психическом здоровье.

«Мне хочется приучить детей к эмпатии, и своим примером я показываю, как важно заботиться о других. И не быть эгоистом», — объяснила такой метод воспитания Джоли.

Заявление заставило фанатов всерьез усомниться в здравомыслии актрисы, пишет портал «Дни.ру». По мнению возмущенной общественности, подобное обращение с детьми может нанести психологическую травму, которая останется на всю жизнь.

У актрисы подрастают три биологических ребенка и три приемных. Бывший муж звезды Голливуда Брэд Питт старается добиться совместной опеки над ними. Напомним, звездная пара рассталась в сентябре 2016 года. Причиной стал разный подход к воспитанию детей.

Александр Черноскутов
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