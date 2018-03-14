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14 марта 2018
13 марта 2018
04:14  14 марта 2018 0

Раскрыты подробности из жизни Марьянова перед смертью

По словам спортсменки, между актером и его супругой было не все в порядкеФОТО: Wikimedia Commons, Jeany

Бывшая гражданская жена и олимпийский призер по фигурному катанию Ирина Лобачева заявила, что Дмитрий Марьянов собирался развестись со своей супругой Ксенией Бик. По ее словам, отношения супружеской пары были далеко не идеальны и брак находился на грани краха.

«Девушка из Украины сделает все, чтобы заполучить квартиру в столице. С Димой мы общались раз в несколько месяцев, я знаю многое, чего не говорю. Если она была любящей женой, она должна была следить за его здоровьем, помогать ему, оберегать», — цитирует портал «Дни.ру» спортсменку.

Она также уверена, что дочь, которую воспитывал Марьянов, является ему не родной. «Я знаю, что это не его ребенок. Я видела видео с настоящим отцом этой девочки. Дмитрий был очень доверчивым человеком, его можно было окрутить», — добавила Лобачева. Кроме этого, спортсменка считает, что Бик могла быть причастна к смерти супруга.

Напомним, российский актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года в машине скорой помощи, не успевшей доставить актера в реанимацию. Причиной смерти артиста стала обильная кровопотеря.

Александр Черноскутов
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