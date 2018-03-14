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14 марта 2018
10:26  14 марта 2018 2

«Россия-1» покажет фильм о разборках афганцев на Урале по роману Иванова. ВИДЕО

Черный тюльпан. Екатеринбург, памятник афганцам, чечня, памятник черный тюльпан
В фильме расскажут об их жизни в мирное времяФото: Алена Полозова © URA.RU

Телеканал «Россия-1» объявил о начале съемок фильма по роману пермского писателя Алексея Иванова «Ненастье». Показать результат обещают в конце следующего года.

В фильме рассказывается о солдате, который вернулся с Афганской войны и устроился работать водителем автобуса. Действие картины происходит в девяностые годы. В съемках принимают участие такие известные актеры, как Сергей Маковецкий, Александр Яценко, Татьяна Лялина, Александр Горбатов, Александр Голубев, сообщает телеканал в своем анонсе.

Ранее стало известно, что съемки будут проходить в том числе в Нижнем Тагиле. В начале ноября там будет перекрыто несколько улиц для сцен бандитских перестрелок. Съемки также будут проходить в Нижнетагильском горно-металлургическом колледже, на территории музея-завода и на вокзале. Отметим, роману Алексея Иванова «Ненастье» была присуждена премия «Книга года» в номинации «Проза года».

Виктор Жуков
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