13:57 14 марта 2018 6

Коллеги занялись сексом на работе Фото: depositphotos.com © URA.RU

Директор одной из китайских энергокомпаний занялся сексом с подчинённой в конференц-зале. В порыве страсти мужчина забыл выключить камеры видеонаблюдения.

Как сообщает издание The Mirror, всего за несколько минут до этого руководитель проводил совещание с сотрудниками из пяти провинций. Сразу после встречи мужчина набросился на свою коллегу. Ложем любви стал стол. Как отразилась внезапная страсть на карьере любовников, пока неизвестно. В китайском сегменте интернета видео сразу стерли.

Ранее за сексом на рабочем месте ловили британских подводников, напоминает «Русская планета». Всех отстранили от службы. Более того, интимные отношения на работе могут помешать не только карьере, но даже сорвать космическую экспедицию. Например, по мнению астронавта из Великобритании Хелен Шарман, слова которой приводит сайт «Подмосковье сегодня», в пилотируемом полете на Марс должны участвовать люди одного пола, иначе неизбежны ссоры.