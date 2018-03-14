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Главные новости Пермского края
15:24  14 марта 2018 0

Поход в суд закончился переломом позвоночника для пермского политика

Новиков Илья, аукцион, молоток, суд
Поход в суд закончился для юриста большими неприятностямиФото: depositphotos.com © URA.RU

В городе Александровск Пермской области юрист и политик Александр Архипов получил тяжелые травмы в здании суда, упав с лестницы. В суде, однако, не признают свою вину и считают, что ступеньки в полном порядке.

Директор ООО «Правозащитный центр» Александр Архипов рассказал «URA.RU», что накануне посетил Александровский городской суд. Около 16:00 он поскользнулся на лестнице между первым и вторым этажами. Мужчина успел схватиться за поручень, но не удержался на ногах и упал — удар пришелся на спину, поясницу, локоть и ладонь. Сначала судебные приставы помогли пострадавшему присесть на скамейку, но Архипову становилось хуже. Тогда его положили на скамью и вызвали скорую помощь. Медики увезли юриста в городскую больницу Березников. Пациента госпитализировали в отделение травматологии. Диагностирован перелом двух позвонков.

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Собеседник отметил, что ступени в суде были скользкими — они облицованы плиткой. Кроме того, коллега юриста произвел замеры — высота первой ступени составляет только шесть сантиметров. Поэтому юристы пришли к выводу, что лестница просто не соответствует нормам безопасности. По словам Архипова, суд не принес извинений и вообще отказался общаться с его коллегой.

«Мне непонятно, почему лестница в суде находится в таком состоянии — насколько мне известно, ранее была освоена большая сумма средств на ремонт здания. Но мне пока не до разбирательств — главное, поправить здоровье», — добавил Архипов.

Представитель городского суда Марина Доваль подтвердила, что мужчина получил травму в здании. Но, по словам собеседницы, ступени не были сырыми или скользкими, а лестница полностью соответствует всем нормативам. На вопрос, принес ли суд извинения пострадавшему, Марина Доваль ответила, что ему помогли подняться и вызвали скорую помощь.

Александр Архипов является не только юристом, но и политиком. Так, в прошлом году он боролся за пост главы Александровского района, ранее участвовал в выборах в Заксобрание.

Стефан Савелли
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