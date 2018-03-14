Умер режиссер «Мэри Поппинс, до свидания!» Леонид Квинихидзе

19:24 14 марта 2018 0

Квинихидзе долго болел ФОТО: Леонид Квинихидзе, Instagram

Стало известно, что 13 марта скончался известный советский и российский режиссер, сценарист Леонид Квинихидзе. Он умер в своей квартире в Петербурге, ему было 80 лет. Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ.

Режиссер-постановщик киностудии «Ленфильм» долго болел, последнее время он не ходил. Мужчине помогал благотворительный фонд «Артист». Волонтеры привозили Квинихидзе лекарства, помогали убираться в доме, покупали продукты. Они предлагали ему материальную поддержку и сиделку, но тот отказывался. Сейчас похоронами режиссера занимается его дочь Мария, пишут Nation News.

Квинихидзе окончил режиссерский факультет ВГИКа. Наибольшую известность ему принесли фильмы «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Крах инженера Гарина» и др. Он также снимал хроникальные фильмы на Центральном телевидении СССР и студии «Ленкинохроника», напоминает RT.