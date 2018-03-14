{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Телебашню Екатеринбурга взорвут в марте. Точная дата
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,94
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 марта 2018
19:24  14 марта 2018 0

Умер режиссер «Мэри Поппинс, до свидания!» Леонид Квинихидзе

Квинихидзе долго болелФОТО: Леонид Квинихидзе, Instagram

Стало известно, что 13 марта скончался известный советский и российский режиссер, сценарист Леонид Квинихидзе. Он умер в своей квартире в Петербурге, ему было 80 лет. Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ.

Режиссер-постановщик киностудии «Ленфильм» долго болел, последнее время он не ходил. Мужчине помогал благотворительный фонд «Артист». Волонтеры привозили Квинихидзе лекарства, помогали убираться в доме, покупали продукты. Они предлагали ему материальную поддержку и сиделку, но тот отказывался. Сейчас похоронами режиссера занимается его дочь Мария, пишут Nation News.

Квинихидзе окончил режиссерский факультет ВГИКа. Наибольшую известность ему принесли фильмы «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Крах инженера Гарина» и др. Он также снимал хроникальные фильмы на Центральном телевидении СССР и студии «Ленкинохроника», напоминает RT.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров