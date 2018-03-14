Названы самые мощные смартфоны на системе Android

23:51 14 марта 2018 0

Первое место досталось смартфону от китайской компании Huawei ФОТО: Pixabay, tianya1223

Популярный сравнительный тест AnTuTu опубликовал рейтинг самых производительных устройств, работающих под управлением операционной системы Android, за февраль 2018 года.

В результате самым мощным устройством был назван китайский гаджет Huawei Mate 10. На второй строчке оказался Huawei Mate 10 Pro, а вслед за ним расположился Huawei Honor View 10. Четвертую и пятую позиции поделили OnePlus 5 и OnePlus 5T. Помимо них в список вошли Zero Nurtia Z17 ZTE, Xiaomi Mi 6, Mi Mix 2 и замыкает десятку лидеров Samsung Galaxy Note 8, передает Vista News.

Напомним, компания Google планирует добавить в Android поддержку выреза в верхней части экрана, которую привыкли называть «монобровью». Таким образом американская корпорация хочет полностью пересмотреть Android, чтобы адаптировать его под новое поколение смартфонов.