{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Телебашню Екатеринбурга взорвут в марте. Точная дата
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,94
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 марта 2018
14 марта 2018
03:20  15 марта 2018 0

«Нафтогаз» готов начать переговоры с «Газпромом». А также предложит пересмотреть тариф

Бренды ПМЭФ, газпром
Обсуждение в ближайшие дниФото: Александр Мамаев © URA.RU

«Нафтогаз» подтвердил готовность начать переговоры с «Газпромом» в рамках процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа. С таким заявлением выступил председатель правления российской компании Александр Медведев.

«Сегодня „Газпром“ на свой запрос получил от „Нафтогаза Украины“ подтверждение о готовности начать переговоры в рамках процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа», — цитирует «Федеральное агентство новостей» Медведева. По его словам, переговоры должны состояться в ближайшие дни, сообщает

В свою очередь, «Нафтогаз» собирается до конца марта закрыть вопрос с «Газпромом» о разрыве контрактов и выполнении решения Стокгольмского арбитража. Как заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, украинская компания сообщит «Газпрому» на встрече, которая должна будет состояться на реке Эльбе, что не согласна расторгнуть контракты. Помимо этого, «Нафтогаз» отправил «Газпрому» требования о пересмотре тарифов, сообщает RT.

Напомним, в феврале Стокгольмский арбитраж присудил «Газпрому» выплатить «Нафтогазу Украины» около 4,6 миллиардов долларов за недопоставку транзитного газа. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, как напоминает Life, сообщил, что Россия не собирается за свой счет решать экономические проблемы Украины, и принял решение расторгнуть действующие договоры.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров