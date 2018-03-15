03:20 15 марта 2018 0

Обсуждение в ближайшие дни Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Нафтогаз» подтвердил готовность начать переговоры с «Газпромом» в рамках процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа. С таким заявлением выступил председатель правления российской компании Александр Медведев.

«Сегодня „Газпром“ на свой запрос получил от „Нафтогаза Украины“ подтверждение о готовности начать переговоры в рамках процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа», — цитирует «Федеральное агентство новостей» Медведева. По его словам, переговоры должны состояться в ближайшие дни, сообщает

В свою очередь, «Нафтогаз» собирается до конца марта закрыть вопрос с «Газпромом» о разрыве контрактов и выполнении решения Стокгольмского арбитража. Как заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, украинская компания сообщит «Газпрому» на встрече, которая должна будет состояться на реке Эльбе, что не согласна расторгнуть контракты. Помимо этого, «Нафтогаз» отправил «Газпрому» требования о пересмотре тарифов, сообщает RT.

Напомним, в феврале Стокгольмский арбитраж присудил «Газпрому» выплатить «Нафтогазу Украины» около 4,6 миллиардов долларов за недопоставку транзитного газа. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, как напоминает Life, сообщил, что Россия не собирается за свой счет решать экономические проблемы Украины, и принял решение расторгнуть действующие договоры.