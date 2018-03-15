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15 марта 2018
14 марта 2018
08:50  15 марта 2018 1

«Сбежавшая» в Россию Савченко вернулась в Киев из Мюнхена

Савченко Надежда, савченко надежда
Парламентарий указала на рейс, которым она прилетелаФото: Личная страница Надежды Савченко в Facebook

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко вернулась на Украину. Вопреки заявлениям коллег, в Киев она прилетела рейсом из Мюнхена, а не из России.

В аэропорту журналисты попросили парламентария прокомментировать заявления других депутатов Рады о том, что она якобы бежала из Украины в РФ, чтобы не давать показания в Генпрокуратуре Украины касательно подготовки террористического акта и покушения на первых лиц государства. «Посмотрите, пожалуйста, на рейс, который только что прилетел и вам все станет понятно», — цитирует Lenta.ru ответ Савченко.

Как писало «URA.RU» ранее, официально она находилась с визитом в Страсбурге. Однако 14 марта в СМИ появилась информация о том, что силовики готовятся обвинить Савченко в подготовке террористического акта.

Игорь Чукреев
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