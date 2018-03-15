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15 марта 2018
14:43  15 марта 2018 2

Путин анонсировал полет к Марсу в 2019 году

Роскосмос, космос, ракета, пуск ракеты
Российские исследователи начнут покорение космоса с ЛуныФото: Роскосмос

Отечественные космонавты отправятся на Марс в 2019 году. Кроме того, в рамках нового исследования Луны запланированы высадки на полюса земного спутника. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски — для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса. Первое — это совсем скоро: в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию», — рассказал Путин в документальном фильме журналиста Андрея Кондрашова. По его словам, исследование Луны отличается от того, которое было в Советском Союзе.

По словам российского лидера, отечественные космонавты постараются высадиться на лунные полюса. «Есть основания полагать, что там может быть вода», — отметил Путин. Оттуда, по словам президента, может начаться исследование других планет и далекого космоса.

Ранее Путин подписал указ о начале работ над разработкой новой сверхтяжелой ракеты-носителя, напоминает «Национальная служба новостей». Планируется, что эта ракета ляжет в основу реализации лунных и марсианских программ. По предварительным данным, создание сверхтяжелой ракеты и строительство соответствующей инфраструктуры обойдется в 1,5 трлн рублей.

Иван Шестак
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