Путин анонсировал полет к Марсу в 2019 году

Отечественные космонавты отправятся на Марс в 2019 году. Кроме того, в рамках нового исследования Луны запланированы высадки на полюса земного спутника. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
«Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски — для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса. Первое — это совсем скоро: в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию», — рассказал Путин в документальном фильме журналиста Андрея Кондрашова. По его словам, исследование Луны отличается от того, которое было в Советском Союзе.
По словам российского лидера, отечественные космонавты постараются высадиться на лунные полюса. «Есть основания полагать, что там может быть вода», — отметил Путин. Оттуда, по словам президента, может начаться исследование других планет и далекого космоса.
Ранее Путин подписал указ о начале работ над разработкой новой сверхтяжелой ракеты-носителя, напоминает «Национальная служба новостей». Планируется, что эта ракета ляжет в основу реализации лунных и марсианских программ. По предварительным данным, создание сверхтяжелой ракеты и строительство соответствующей инфраструктуры обойдется в 1,5 трлн рублей.