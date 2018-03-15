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15 марта 2018
16:24  15 марта 2018 0

Минстрой выяснил, где на Урале продается самое дорогое жилье

Новостройки Речелстрой и Гринфлайт. Челябинск, комната, жилье, недвижимость, новостройка, квартира
Среди регионов УрФО самые высокие цены на жилье на ЯмалеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство строительства России оценило среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в регионах. Согласно опубликованному проекту нормативного акта, в Свердловской области во втором квартале 2018 года цена составит 43 838 рублей. В документе говорится, что установленная стоимость будет использоваться для расчета социальных выплат гражданам на покупку жилья из федерального бюджета.

«Если говорить о том, насколько эта цена реально приближена к той, по которой продаются и покупаются квартиры, то, скорее всего, она относится к нижней границе. Но это не совсем показатель розничной продажной стоимости всех квартир в нашем регионе. Это показатель, который рассчитывается по определенной формуле с учетом множества коэффициентов», — прокомментировала федеральный документ замгендиректора компании «AVS Девелопмент» Анастасия Дударева в беседе с «URA.RU».

Для сравнения: в Москве Министерство строительства РФ оценило квадратный метр жилья в 91 670 рублей, на Ямале — в 52 996 рублей, в ХМАО — в 46 682 рублей, в Тюменской области — в 43 049 рублей, в Пермском крае — в 38 324 рублей, в Челябинской области — в 31 725 рублей, в Курганской области — в 30 664 рублей.

Сергей Дианов
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