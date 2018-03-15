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15 марта 2018
14 марта 2018
13 марта 2018
16:38  15 марта 2018 0

Участник тюменской «банды ФСБ», убивавшей таксистов и бизнесменов, попросил защиты у президента РФ

Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Тюменскую «банду ФСБ» задержали весной прошлого годаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из участников «банды сотрудников ФСБ» из Тюмени, тренер по самбо Александр Кобылин обнародовал свою версию происходившего. Еще в прошлом году Кобылин написал письмо на имя Владимира Путина. Во время допроса тренер признался, что помогал киллерам, однако позже от своих показаний отказался и в письме к Путину изложил свою версию произошедшего.

«Пишу Вам, потому что только глава государства может решить проблему простого человека и помочь ему найти справедливость», — начинает свое послание к президенту Александр Кобылин. В письме он рассказывает, как ему еще в 2009 году предложили тренировать сотрудников УФСБ России по Тюменской области, пишет портал 72.ru. Там он проработал три года, а с 2012 года у него завязались дружеские отношения с одним из членов «кровавой банды», Сергеем Гилевым (покончил с собой в СИЗО в Заводоуковске).

По собственному признанию, с 2014 года Кобылин начал выполнять небольшие поручения Короткова по оперативной работе — например, добывать информацию. «Я очень ответственно относился к поручениям Короткова, и с радостью, можно сказать даже с гордостью, их выполнял», — отмечает Кобылин в своем письме. Он также описывает эпизод с убийством таксиста Александра Чашникова, которое, как он утверждает, было для него полной неожиданностью. После случившегося члены банды угрожали и запугивали Кобылина, утверждает он. Уже после задержания преступной группы его якобы заставили подписать протокол с признанием в том, что он занимался пособничеством в убийствах. Сам Александр Кобылин утверждает в своем письме, что узнал о многих преступлениях «банды чекистов» только в ходе следствия.

Ранее «URA.RU» сообщало о подробностях дела тюменской «банды ФСБ», которая на протяжении десяти лет безнаказанно убивала таксистов, бизнесменов и гастарбайтеров. Дело носит статус засекреченного, его расследованием, по некоторым данным, занимается Главное военное следственное управление СК РФ.

Дарья Корчак
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