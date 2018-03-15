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15 марта 2018
14 марта 2018
Главные новости Свердловской области
18:54  15 марта 2018 1

Врачи-туберкулезники занимают места в свердловском минздраве. Среди первых — новый замминистра

Встреча министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова и нового главного врача СОКБ №1 Игоря Трофимова. Екатеринбург, цветков андрей
Министр Андрей Цветков расставляет своих людей на ключевые постыФото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловском министерстве здравоохранения назначен новый заместитель министра. Им стала Екатерина Есина, бывший заместитель главного врача по кадрам и юридической работе свердловского противотуберкулезного диспансера. Об этом «URA.RU» сообщили источники в свердловском правительстве.

Есина заняла место экс-замминистра Диляры Медведской, которая уже несколько раз переходила из министерства социальной политики в министерство здравоохранения и обратно (недавно она была отправлена в отставку в минздраве и вновь перешла на работу в минсополитики в том же статусе).

В министерстве здравоохранения информацию о назначении Есиной подтвердили, заметив при этом, что она назначена «не вместо Медведской». «Функционал у нее будет несколько иной, — пояснил пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков. — Под руководство Есиной переходят юридический отдел, отдел кадровой работы, отдел закупок и еще ряд направлений, связанных с хозяйственно-экономической деятельностью».

Назначение Евсеевой демонстрирует политику нового свердловского министра здравоохранения Андрея Цветкова по формированию собственной команды в минздраве. По данным «URA.RU», вслед за Евсеевой по цепочке более высокие места займут и другие административные работники противотуберкулезного диспансера и его подразделений (эту клинику, напомним, ранее и возглавлял Цветков). По сути, он расставляет своих людей на ключевые посты, связанные в первую очередь с финансами и контролем за освоением бюджетных средств.

Андрей Гусельников
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