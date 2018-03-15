Путин обсудил «дело Скрипаля» с членами Совбеза

19:25 15 марта 2018 0

Президент России обеспокоен позицией британских властей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин провел заседание с постоянными членами Совета безопасности России. Главной темой обсуждения стали российско-британские отношения на фоне расследования «дела Скрипаля».

«В контексте международных дел состоялось детальное обсуждение ситуации, возникшей в российско-британских отношениях на фоне так называемого дела Скрипаля», — цитирует пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова телеканал RT. По его словам, руководство страны обеспокоено провокационной и деструктивной позицией Лондона.

Как напоминает Nation News, отношения между Москвой и Лондоном обострились после решения властей Соединенного королевства о высылке российских дипломатов. МИД РФ назвал обвинения в адрес России беспочвенными и потребовал от Великобритании доказательств «российского следа» в отравлении экс-полковника ГРУ Виктора Скрипаля и его дочери Юлии.