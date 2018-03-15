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15 марта 2018
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Главные новости Челябинской области
21:41  15 марта 2018 0

Уральскую учительницу-стриптизершу требуют выгнать из школы за развратную фотосессию с ученицами

Уральский педагог не скрывает своих танцевальных талантовФОТО: Личная страница Залины Гедуговой в социальной сети «Вконтакте»

В южноуральском городе Юрюзань разразился секс-скандал из-за фотосессии, которую организовала учительница английского языка Залина Гедугова. На снимке с надписью «Секс, наркотики и рок-ролл» в откровенных нарядах запечатлены несовершеннолетние десятиклассницы.

Выяснилось, что педагог в свободное от основной работы время проводит занятия по стрип-пластике. Свою вторую профессию девушка ни от кого не скрывает, более того, часть учениц интересуются ее уроками. Как уверяет тренер, фотосессия с участием школьниц проводилась с письменного согласия их родителей. Несмотря на это, некоторые коллеги Гедуговой требуют ее увольнения за несоответствие стандартам профессии и приобщение подростков к «аморальным танцам».

За учительницу вступились сами участницы фотосессии: «Почему бы не показать то, что у тебя „в плюсе“? Я не считаю это вызывающим, поскольку все в рамках спортивного стиля», — приводит слова ученицы Гедуговой телеканал НТВ.

На стороне преподавателя стриптиза оказались пользователи «Вконтакте»: «Завидовать — это плохо. Самая тяжелая работа это работа над собой», «Жаль, в мои годы не было такой училки! Молодец, что девчонками занимаешься, а то скоро все жиром заплывут! Генофонд беречь надо!», «Это банальная зависть. Успешных людей которые выделяются у нас не любят, поэтому вешают ярлыки и всячески оскорбляют», — отмечают подписчики Гедуговой.

Сергей Макеев
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