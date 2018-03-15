В южноуральском городе Юрюзань разразился секс-скандал из-за фотосессии, которую организовала учительница английского языка Залина Гедугова. На снимке с надписью «Секс, наркотики и рок-ролл» в откровенных нарядах запечатлены несовершеннолетние десятиклассницы.
Выяснилось, что педагог в свободное от основной работы время проводит занятия по стрип-пластике. Свою вторую профессию девушка ни от кого не скрывает, более того, часть учениц интересуются ее уроками. Как уверяет тренер, фотосессия с участием школьниц проводилась с письменного согласия их родителей. Несмотря на это, некоторые коллеги Гедуговой требуют ее увольнения за несоответствие стандартам профессии и приобщение подростков к «аморальным танцам».
За учительницу вступились сами участницы фотосессии: «Почему бы не показать то, что у тебя „в плюсе“? Я не считаю это вызывающим, поскольку все в рамках спортивного стиля», — приводит слова ученицы Гедуговой телеканал НТВ.
На стороне преподавателя стриптиза оказались пользователи «Вконтакте»: «Завидовать — это плохо. Самая тяжелая работа это работа над собой», «Жаль, в мои годы не было такой училки! Молодец, что девчонками занимаешься, а то скоро все жиром заплывут! Генофонд беречь надо!», «Это банальная зависть. Успешных людей которые выделяются у нас не любят, поэтому вешают ярлыки и всячески оскорбляют», — отмечают подписчики Гедуговой.