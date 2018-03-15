Сломленную вдову Табакова утешил красавец Машков

23:12 15 марта 2018 3

Марина Зудина на похоронах мужа была убита горем Марина Зудина, Instagram

Во время прощания с известным советским и российским актером и режиссером, художественным руководителем МХТ им. Чехова Олегом Табаковым, СМИ обратили внимание на убитую горем вдову артиста Марину Зудину. Актириса не могла успокоиться.

В начале церемонии Зудина старалась держать себя в руках, но вскоре от добрых слов и соболезнований сломалась и расплакалась. Вдову и наследников Табакова поддерживал актер Владимир Машков. Несмотря на большие черные очки, скрывающие лицо, актер выглядел настоящим мачо. И как истинный джентльмен был невероятно внимателен к убитой горем Зудиной, пишут «Дни.ру».

Впрочем, плакали не только члены семьи Олега Табакова, но и коллеги, и ученики известного актера и режиссера, приехавшие попрощаться с мастером. На гражданскую панихиду прибыл глава государства Владимир Путин. Он возложил бордовые розы к гробу, а также выразил соболезнования родственникам режиссера. В МХТ, который возглавлял Табаков, рассказали, что за несколько часов с режиссером простились несколько тысяч человек.

У Олега Табакова 12 марта случился сердечный приступ. 82-летнего артиста врачи решили отключить от аппарата жизнеобеспечения. До этого актер боролся за жизнь несколько месяцев, но почти не приходил в сознание, и впал в кому.