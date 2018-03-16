В России выпустят самый дешевый автомобиль на метане

04:44 16 марта 2018 0

Пробег седана Lada Granta CNG на одной заправке составит около 1050 километров ФОТО: скрин/YouTube

В 2019 году российская компания «АвтоВАЗ» планирует запустить производство битопливного седана Lada Granta CNG. Базовая цена приблизительно будет составлять около 600 тысяч рублей.

Отмечается, что с 2014 года правительство стало субсидировать продажу машин, которые работают на газовом топливе — до 30 процентов от стоимости автомобиля. Эта программа поспособствует российской компании вывести автомобили, которые работают на метане, в массовый сегмент рынка.

Как сообщают «Известия», выпуск седана Lada Vesta будет первым этапом, связанным с переводом автомобилей «АвтоВАЗа» на сниженный газ (CNG), а вторым этапом является старт производства более дорогого универсала и фургона Lada Largus в этом году. А через год планируется выпуск бюджетной Lada Granta CNG.

Примечательно, что два баллона метановой Lada Granta CNG рассчитаны на сто литров газа. Помимо этого, сохраняется штатный бензобак на пятьдесят литров. Водителю будет предоставлен выбор, он сможет использовать тот или иной вид топлива, который можно будет переключать с помощью кнопки, находящейся в салоне автомобиля. Благодаря суммарному запасу газа и бензина, Lada Granta CNG сможет проехать на одной заправке около 1050 километров.