{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Телебашню Екатеринбурга взорвут в марте. Точная дата
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,02
Динамика за 2 недели
Евро 70,52
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 марта 2018
15 марта 2018
04:44  16 марта 2018 0

В России выпустят самый дешевый автомобиль на метане

Пробег седана Lada Granta CNG на одной заправке составит около 1050 километровФОТО: скрин/YouTube

В 2019 году российская компания «АвтоВАЗ» планирует запустить производство битопливного седана Lada Granta CNG. Базовая цена приблизительно будет составлять около 600 тысяч рублей.

Отмечается, что с 2014 года правительство стало субсидировать продажу машин, которые работают на газовом топливе — до 30 процентов от стоимости автомобиля. Эта программа поспособствует российской компании вывести автомобили, которые работают на метане, в массовый сегмент рынка.

Как сообщают «Известия», выпуск седана Lada Vesta будет первым этапом, связанным с переводом автомобилей «АвтоВАЗа» на сниженный газ (CNG), а вторым этапом является старт производства более дорогого универсала и фургона Lada Largus в этом году. А через год планируется выпуск бюджетной Lada Granta CNG.

Примечательно, что два баллона метановой Lada Granta CNG рассчитаны на сто литров газа. Помимо этого, сохраняется штатный бензобак на пятьдесят литров. Водителю будет предоставлен выбор, он сможет использовать тот или иной вид топлива, который можно будет переключать с помощью кнопки, находящейся в салоне автомобиля. Благодаря суммарному запасу газа и бензина, Lada Granta CNG сможет проехать на одной заправке около 1050 километров.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров