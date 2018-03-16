Пьяный мужчина в Екатеринбурге пытался задушить фельдшера «скорой помощи»

Врач скорой помощи в Екатеринбурге пострадала от действий нетрезвого гражданина, которому вызвали неотложку. Сначала он находился в бессознательном состоянии, но затем пришел в себя и начал вести себя крайне агрессивно.
Когда врачи прибыли по вызову на улицу Сулимова, они действительно обнаружили лежащего на земле нетрезвого мужчину, рассказали в УМВД России по Екатеринбургу. Медики решили доставить его в токсикологический центр. Однако уже в пути мужчина очнулся, набросился на фельдшера — молодую девушку, нанес ей несколько ударов по лицу и принялся ее душить. Коллеги оттащили дебошира от врача, после чего сообщили о случившемся в полицию. Полицейские задержали мужчину, против него возбуждено уголовное дело по статьям 116 («Побои») и 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).
В феврале в Екатеринбурге также сообщалось о нападении на бригаду скорой помощи. Медики пытались оказать помощь жестоко избитому молодому человеку на Химмаше, однако несколько хулиганов пытались им помешать. Их постарался урезонить водитель неотложки — в результате он получил травму головы.