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16 марта 2018
15 марта 2018
Главные новости Свердловской области
16:24  16 марта 2018 0

Пьяный мужчина в Екатеринбурге пытался задушить фельдшера «скорой помощи»

Клипарт, разное. Екатеринбург, скорая помощь, медицинская помощь
Медики приехали на вызов к пьяному мужчине, который по дороге пришел в себя и набросился на врачаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врач скорой помощи в Екатеринбурге пострадала от действий нетрезвого гражданина, которому вызвали неотложку. Сначала он находился в бессознательном состоянии, но затем пришел в себя и начал вести себя крайне агрессивно.

Когда врачи прибыли по вызову на улицу Сулимова, они действительно обнаружили лежащего на земле нетрезвого мужчину, рассказали в УМВД России по Екатеринбургу. Медики решили доставить его в токсикологический центр. Однако уже в пути мужчина очнулся, набросился на фельдшера — молодую девушку, нанес ей несколько ударов по лицу и принялся ее душить. Коллеги оттащили дебошира от врача, после чего сообщили о случившемся в полицию. Полицейские задержали мужчину, против него возбуждено уголовное дело по статьям 116 («Побои») и 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

В феврале в Екатеринбурге также сообщалось о нападении на бригаду скорой помощи. Медики пытались оказать помощь жестоко избитому молодому человеку на Химмаше, однако несколько хулиганов пытались им помешать. Их постарался урезонить водитель неотложки — в результате он получил травму головы.

Дарья Корчак
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