Уральская учительница рассказала, почему сделала горячие фото с юными ученицами

08:43 17 марта 2018 0

По мнению педагога, фотосессии мотивируют людей заниматься спортом Фото: личная страница Залины Гедуговой «ВКонтакте»

Учительница английского языка из Юрюзани Залина Гедугова, которая оказалась в центре секс-скандала после публикации провокационных снимков со своими ученицами, рассказала о пользе фотосессии. По словам педагога, серия снимков под названием «Sex, Love, Rock& Roll», где были запечатлены десятиклассницы в подчеркивающих фигуру нарядах, была сделана, чтобы подтолкнуть людей к занятиям спортом.

«Это была спортивная фотосессия. Мне очень хочется надеяться, что данные фото будут мотивировать каждого на занятия спортом! Я с огромным удовольствием веду тренировки и поддерживаю каждую начинающую спортсменку. А слово „sex“ переводится, как „пол“. Впредь вам будет известно, как слово переводится на самом деле», — написала на своей страничке «ВКонтакте» учительница.

Ранее фотосессия Гедуговой, которая успешно совмещает работу преподавателем английского языка и фитнес-тренером вызвала неоднозначную реакцию у пользователей Сети. Некоторые люди потребовали уволить женщину. Большинство же заступились за педагога, тем более, по ее словам, родители письменно разрешили девушкам фотографироваться.