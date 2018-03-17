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17 марта 2018
16 марта 2018
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08:43  17 марта 2018 0

Уральская учительница рассказала, почему сделала горячие фото с юными ученицами

По мнению педагога, фотосессии мотивируют людей заниматься спортомФото: личная страница Залины Гедуговой «ВКонтакте»

Учительница английского языка из Юрюзани Залина Гедугова, которая оказалась в центре секс-скандала после публикации провокационных снимков со своими ученицами, рассказала о пользе фотосессии. По словам педагога, серия снимков под названием «Sex, Love, Rock& Roll», где были запечатлены десятиклассницы в подчеркивающих фигуру нарядах, была сделана, чтобы подтолкнуть людей к занятиям спортом.

«Это была спортивная фотосессия. Мне очень хочется надеяться, что данные фото будут мотивировать каждого на занятия спортом! Я с огромным удовольствием веду тренировки и поддерживаю каждую начинающую спортсменку. А слово „sex“ переводится, как „пол“. Впредь вам будет известно, как слово переводится на самом деле», — написала на своей страничке «ВКонтакте» учительница.

Ранее фотосессия Гедуговой, которая успешно совмещает работу преподавателем английского языка и фитнес-тренером вызвала неоднозначную реакцию у пользователей Сети. Некоторые люди потребовали уволить женщину. Большинство же заступились за педагога, тем более, по ее словам, родители письменно разрешили девушкам фотографироваться.

Данил Бардин
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