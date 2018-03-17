Золотые слитки, выпавшие из самолета в аэропорту Якутска, доставлены в Красноярск

Слитки из сплава драгоценных металлов, которые выпали при взлете самолета в аэропорту Якутска, перевезли на ОАО «Красцветмет» в Красноярске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на на предприятие.
«Партия серебряно-золотых слитков с преобладанием серебра прибыла на предприятие в полном объеме», — пояснили на «Красцветмете». Слитки будут подвергнуты аффинажным операциям для получения чистого сплава.
Золотые слитки высыпались на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Якутска 14 марта. У грузового самолета Ан-12 авиакомпании «Нимбус» воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка, напоминает Nation News. После того, как местные жители узнали о ЧП с драгметаллами, в городе началась «золотая лихорадка». Местные жители и авантюристы, специально приехавшие в город, искали золотые слитки в надежде разбогатеть.