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17 марта 2018
15:15  17 марта 2018 0

Попавший под санкции Пригожин запретит вешать портреты улыбающегося Трампа. «Только грустного»

Дональд Трамп, трамп дональд
И подальше от президента РФФото: wikimedia.org/Gage Skidmore
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Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, как ответит на внесение его в санкционный список США. Он намерен запретить своим сотрудникам вешать портреты улыбающегося президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«Только грустного и не ближе десяти метров от фотографий Владимира Владимировича», — сказал Пригожин в разговоре с РБК. Для тех своих сотрудников, кто имеет американское гражданство или грин-карты, кофе в вендинговом автомате будет платным, отметил ресторатор.

В четверг, 15 марта, США опубликовали новый санкционный список, в который попал Пригожин. Он заявил, что это его не беспокоит, так как он не имеет бизнеса на территории Соединенных Штатов и никак не связан с американцами.

Семен Гринберг
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