И подальше от президента РФ
Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, как ответит на внесение его в санкционный список США. Он намерен запретить своим сотрудникам вешать портреты улыбающегося президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
«Только грустного и не ближе десяти метров от фотографий Владимира Владимировича», — сказал Пригожин в разговоре с РБК. Для тех своих сотрудников, кто имеет американское гражданство или грин-карты, кофе в вендинговом автомате будет платным, отметил ресторатор.
В четверг, 15 марта, США опубликовали новый санкционный список, в который попал Пригожин. Он заявил, что это его не беспокоит, так как он не имеет бизнеса на территории Соединенных Штатов и никак не связан с американцами.