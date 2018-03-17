Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объявил, что все допинг-пробы российских спортсменов, участвовавших в последних международных турнирах, оказались отрицательными. Инфантино заметил, что в противном случае наши спортсмены показали бы более высокие результаты.
Исследования проводились за пределами России, уточнил президент ФИФА, ни в одном допинг-тесте не было обнаружено запрещенных веществ. «Можно пошутить? — цитирует слова Инфантино Nation News. — Если бы они принимали допинг, результаты были бы лучше». Глава ФИФА также напомнил, что Международная федерация футбола активно борется с допингом. По его словам, ни Россия, ни другие страны не способны повлиять на ход проводящихся проверок.
Как ранее писало «URA.RU», Великобритания призвала отобрать у России ЧМ-2018, но в ФИФА заявили, что политические проблемы не могут повлиять на проведение мундиаля. Отметим, что российская футбольная сборная сегодня занимает лишь 63-ю строчку мирового рейтинга ФИФА.