{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин готовится к первой командировке после выборов. Зюганов передумал уходить. В свердловским чиновникам задержали з/п
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,49
Динамика за 2 недели
Евро 70,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 марта 2018
19:02  17 марта 2018 0

Глава ФИФА пошутил о допинге у российский футболистов. «Результаты были бы лучше»

III спартакиада работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации. День второй. Перезалито. Верхняя Пышма, мини-футбол
Президент ФИФА иронично относится к теме допинга у российских спортсменовФото: Анна Майорова © URA.RU

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объявил, что все допинг-пробы российских спортсменов, участвовавших в последних международных турнирах, оказались отрицательными. Инфантино заметил, что в противном случае наши спортсмены показали бы более высокие результаты.

Исследования проводились за пределами России, уточнил президент ФИФА, ни в одном допинг-тесте не было обнаружено запрещенных веществ. «Можно пошутить? — цитирует слова Инфантино Nation News. — Если бы они принимали допинг, результаты были бы лучше». Глава ФИФА также напомнил, что Международная федерация футбола активно борется с допингом. По его словам, ни Россия, ни другие страны не способны повлиять на ход проводящихся проверок.

Как ранее писало «URA.RU», Великобритания призвала отобрать у России ЧМ-2018, но в ФИФА заявили, что политические проблемы не могут повлиять на проведение мундиаля. Отметим, что российская футбольная сборная сегодня занимает лишь 63-ю строчку мирового рейтинга ФИФА.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров