Родченков рассказал о допинге на Олимпиаде-1980

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил существовании допинг-программы, действовавшей во время Олимпиады в Москве в 1980 году. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) утверждает, что уже тогда государство поддерживало допинг.
По словам Родченкова, советская допинговая программа похожа на ту, что якобы работала на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, пишет RT. «Я не работал в антидопинговой лаборатории во время Игр 1980 года, пришёл туда немного позже. Когда в 1985 году я стал сотрудником лаборатории, положительные допинг-тесты скрывались, чтобы защитить спортсменов-нарушителей. Представитель КГБ всегда находился в лаборатории, чтобы помогать во время крупных спортивных событий. КГБ также помогал менять чистые пробы на „грязные“», — рассказал Родченков.
В своем новом заявлении информатор WADA также обвиняет главу московской антидопинговой лаборатории Виталия Семенова, начальника Госкомспорта по спортивной медицине и допинг-контролю Анатолия Коврижных и его заместителя Геннадия Маркова в том, что они занимались подменой допинг-проб.
Напомним, что Григорий Родченков в 2016 году переехал в США и стал обличать российские власти, которые, по его версии, помогали атлетам из РФ скрывать употребление допинга.