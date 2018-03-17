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17 марта 2018
22:29  17 марта 2018 0

Пугачева показала смелое селфи после бани. ФОТО

Прощание с режиссером Эльдаром Рязановым в ЦДЛ. Москва. , пугачева алла, галкин максим
Примадонна не скрывает свой возраст и не боится показаться поклонникам без гримаФото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Алла Пугачева опубликовала в Instagram смелое фото, сделанное после бани. Поклонники не сразу узнали примадонну.

В последнее время легендарная певица взяла за правило публиковать фотографии без косметики. «Многие хотят увидеть меня без макияжа, так сказать, без прикрас. Удовлетворяю ваше любопытство, но не забывайте, что в апреле мне стукнет 69 лет», — написала певица на страничке в соцсети. Поклонники высоко оценили естественную красоту своего кумира.

Последнее опубликованное фото было сделано после водных процедур. «С легким паром!!! Завтра с чистой совестью пойду на выборы», — шутливо подписала снимок Пугачева. Некоторые подписчики не сразу узнали звезду и даже перепутали ее с дочерью — Кристиной Орбакайте. «Смело и красиво», «Вы прекрасны», «Мы вас любим», — прокомментировали фотографию пользователи сети.

Ранее «URA.RU» писало о том, что Пугачева в черном коротком платье появилась на модном показе. Поклонники певицы удивились ее жизнерадостности и «нестареющим» коленям.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. За президентский пост в РФ борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Виктор Жуков
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