Алла Пугачева опубликовала в Instagram смелое фото, сделанное после бани. Поклонники не сразу узнали примадонну.
В последнее время легендарная певица взяла за правило публиковать фотографии без косметики. «Многие хотят увидеть меня без макияжа, так сказать, без прикрас. Удовлетворяю ваше любопытство, но не забывайте, что в апреле мне стукнет 69 лет», — написала певица на страничке в соцсети. Поклонники высоко оценили естественную красоту своего кумира.
Последнее опубликованное фото было сделано после водных процедур. «С легким паром!!! Завтра с чистой совестью пойду на выборы», — шутливо подписала снимок Пугачева. Некоторые подписчики не сразу узнали звезду и даже перепутали ее с дочерью — Кристиной Орбакайте. «Смело и красиво», «Вы прекрасны», «Мы вас любим», — прокомментировали фотографию пользователи сети.
Ранее «URA.RU» писало о том, что Пугачева в черном коротком платье появилась на модном показе. Поклонники певицы удивились ее жизнерадостности и «нестареющим» коленям.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. За президентский пост в РФ борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).