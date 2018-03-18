{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин готовится к первой командировке после выборов. Зюганов передумал уходить. В свердловским чиновникам задержали з/п
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,49
Динамика за 2 недели
Евро 70,81
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 марта 2018
17 марта 2018
06:51  18 марта 2018 0

Российский посол назвал выгоду Британии от скандала вокруг дела Скрипаля

Граненый стакан, мороз, холод на улице, термометр, автомобильный аккумулятор, лондон, англия, великобритания, Биг Бен, big ben
Дело Скрипаля для Лондона — это «маленькая победоносная война», считает посолФото: depositphotos.com © URA.RU

Британские власти используют дело об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, чтобы заработать очки внутри страны. С таким заявлением выступил посол России в Великобритании Александр Яковенко.

«Весьма вероятно, кабинет рассматривает этот кризис в качестве „маленькой победоносной войны“, чтобы заработать очки внутри страны», — цитирует РИА «Новости» российского дипломата. По его словам, такого не произойдет, так как у РФ есть стратегическое терпение.

Яковенко добавил, что если британские власти и в дальнейшем будут также настроены против России, то российская сторона оставляет за собой право принимать дальнейшие ответные меры. Он подчеркнул, что Великобритании нужно расследовать, прежде чем обвинять.

Напомним, 4 марта, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден в России за шпионаж в пользу Британии, вместе с его дочерью Юлией подверглись воздействию ядовитого вещества. Их обнаружили в бессознательном состоянии в Солсбери, в данным момент они находятся в коме. Власти Британии обвинили Россию в причастности к отравлению, российская сторона полностью отрицает свою причастность к произошедшему. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Россия в свою очередь заявила, что в течение недели вышлет 23 британских дипломатов.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров