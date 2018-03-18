Российский посол назвал выгоду Британии от скандала вокруг дела Скрипаля

06:51 18 марта 2018 0

Дело Скрипаля для Лондона — это «маленькая победоносная война», считает посол Фото: depositphotos.com © URA.RU

Британские власти используют дело об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, чтобы заработать очки внутри страны. С таким заявлением выступил посол России в Великобритании Александр Яковенко.

«Весьма вероятно, кабинет рассматривает этот кризис в качестве „маленькой победоносной войны“, чтобы заработать очки внутри страны», — цитирует РИА «Новости» российского дипломата. По его словам, такого не произойдет, так как у РФ есть стратегическое терпение.

Яковенко добавил, что если британские власти и в дальнейшем будут также настроены против России, то российская сторона оставляет за собой право принимать дальнейшие ответные меры. Он подчеркнул, что Великобритании нужно расследовать, прежде чем обвинять.

Напомним, 4 марта, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден в России за шпионаж в пользу Британии, вместе с его дочерью Юлией подверглись воздействию ядовитого вещества. Их обнаружили в бессознательном состоянии в Солсбери, в данным момент они находятся в коме. Власти Британии обвинили Россию в причастности к отравлению, российская сторона полностью отрицает свою причастность к произошедшему. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Россия в свою очередь заявила, что в течение недели вышлет 23 британских дипломатов.