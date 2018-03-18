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18 марта 2018
17 марта 2018
08:27  18 марта 2018 0

Внезапно помолодевшая Волочкова поразила фанатов. «На человека стала похожа!» ФОТО

Балерина стала другой после салона красотыФОТО: Анастасия Волочкова, Instagram

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова удивила поклонников новым образом. По мнению фанатов, скандальная балерина «помолодела лет на десять».

Фото после похода в салон красоты 42-летняя Волочкова выложила в Instagram. Балерина нарастила волосы и поинтересовалась у подписчиков их мнением. «Дорогие мои! Только для вас стараюсь! Чтобы радовать вас моей красотой. Как вам?» — написала танцовщица. Большинство фанатов позитивно восприняли новый образ Волочковой. «Давно надо было. А то эти вечно жирные сосульки на каждом фото уже стали как визитная карточка», «Наконец-то, на человека стала похожа», «Настюш, тебе здесь 20, очень круто», «Помолодевшая, посвежевшая. Какая-то другая Настя», «Помолодела лет на 10!», «Как девочка! Прекрасно выглядите», «Впервые волосы помыла, наконец-то», — оценили поклонники метаморфозы балерины.

Ранее бойфренд Волочковой снял возлюбленную прикалывающей к голове шиньон. Поклонники балерины тут же заметили, что ее волосы сильно нуждаются в уходе. «Да она и реально без волос!» — ужаснулись фанаты. До того известная любительница шпагата оскандалилась откровенными фотографиями с молодым любовником. Снимки секса Чермена Дзотова и женщины, похожей на балерину, выложили в Сеть.

Наталья Михалева
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