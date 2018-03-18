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Главные новости Челябинской области
14:34  18 марта 2018 0

Сторонник Навального в Челябинске рассмешил соцсети «разоблачительным» видео со свиньей

Народ у «Газели» показался наблюдателю слишком подозрительнымФОТО: скрин с видео

Наблюдатель Навального из Челябинска Тимур Гумеров отправил на «Карту нарушений на выборах» «разоблачительное» видео с подвозом избирателей. На деле все оказалось не так серьезно — скорее смешно.

В сигнале о нарушении, отправленном через 8 минут после начала выборов, Тимур написал: «Вблизи участка 523 в городе Челябинске подвоз избирателей на участок, на видео снял одну из „Газелей“ с молодежью». К сообщению наблюдатель прикрепил активную ссылку на 14-секундный ролик. На кадрах видно, что автор съемок спешит в сторону пассажирской «Газели», возле которой собрались люди. «Че, народ привезли, да? Ну-ка», — интересуется по ходу движения молодой человек. На этом видео обрывается.

Однако у ролика оказалось любопытное продолжение. В полной версии человек с камерой подходит к «Газели», внутри нее сидит свинья и хрюкает на радость публике. Это видео выложили на странице «Актуальная политика»‏ в Twitter. «Рассмешили — так рассмешили!.. Ха ха ха!» — откликнулись пользователи. Сам Тимур впоследствии пояснил «URA.RU», что видео снимал не он, ролик ему прислали на почту.

ФОТО: скрин с сайта kartanarusheniy.org

Напомним, созданную организацией «Голос» «Карту нарушений на выборах» не раз обвиняли во лжи. Как ранее писало «URA.RU», студент из Тюмени доказал, что портал публикует недостоверную информацию. Он придумал пять фейков, отправил их модераторам сайта «Карты». Непроверенные сообщения появились на портале через несколько часов.

Наталья Михалева
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