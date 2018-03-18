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18 марта 2018
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Главные новости Челябинской области
14:32  18 марта 2018 0

«Вместе мы непобедимы!» Весь цвет Челябинска вышел на концерт «Крымская весна». ФОТО

Митинг-концерт Крымская весна в Челябинске, мы в месте непобедимы
Больше 5000 челябинцев пришли на концерт в честь возвращения Крыма в состав РоссииФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Более пяти тысяч челябинцев пришли на пешеходную Кировку на митинг-концерт «Крымская весна», посвященный четвертой годовщине возвращения полуострова в состав России. Праздник собрал всю южноуральскую элиту, включая губернатора Бориса Дубровского, спикера Заксобрания области Владимира Мякуша, сенатора Ирину Гехт и других видных горожан, передает корреспондент «URA.RU».

Открывая концерт, глава региона рассказал, почему воссоединение Крыма и выборы президента России 18 марта — одинаково важные события. «Четыре года назад Крым вернулся в состав России. Это стало результатом свободного голосования по этому вопросу. Тогда в Крыму никто не остался в стороне, сделали исторический выбор. И в результате сегодня Крым — часть России. Об этом важно помнить сегодня, в день выборов президента. Сегодня перед нами, как тогда перед жителями Крыма, стоит выбор. Мы выбираем стратегию нашей родины на многие десятилетия. Сегодня мы выбираем будущее. Важен каждый наш голос. Уверен, что мы проголосуем вместе за великое будущее России. С праздником вас!» — сказал Борис Дубровский.

Член центрального штаба общероссийского движения «Бессмертный полк России», эксперт Общероссийского народного фронта Елена Скорнякова, напомнила, что 9 мая 2007 года впервые в Севастополе вышло народное шествие под лозунгом «Мы заменим вас в строю». «Эти слова были посвящены городу-герою, во все времена защищавшему нашу русскую землю. Так рождался „Бессмертный полк“. Теперь мы выходим в День Победы на шествие „Бессмертного полка“ нашим челябинским Танкоградом. И тогда же, в 2007 году, известный советский и российский бард Александр Городницкий написал: „Этот город вернется назад, Севастополь останется русским!“ Эти слова оказались пророческими», — отметила Скорнякова.

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Губернатора Бориса Дубровского (второй справа) встретили его заместитель Евгений Голицын (справа), мэр Челябинска Евгений Тефтелев (второй слева) и начальник УМВД Сергей Миронов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Перед зрителями выступили вокальный квартет Status-men, ансамбль ГУ МВД России по Челябинской области, военный оркестр и другие коллективы. Горожан согревали горячим чаем и кормили кашей на развернутой рядом полевой кухне. Челябинцы дружно скандировали: «Крым наш!», «Вместе мы непобедимы!» и «Мы команда!».

Сергей Леонов
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