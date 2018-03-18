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18 марта 2018
Главные новости Москвы
17:12  18 марта 2018 0

Семья из 30 человек приехала на президентские выборы в автобусе. ФОТО

Автобус подписали специально к выборамФОТО: «Типичный Волгоград», «ВКонтакте»
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Семья Потаповых из Волгоградской области приехала на выборы на специально украшенном автобусе. В более компактном транспорте все Потаповы бы не поместились — их в семье 30 человек.

Как пояснила многодетная мама Валентина Георгиевна Потапова, ее семья занимает активную гражданскую позицию. Вместе с ней на избирательный участок в хутор Крутинский Михайловского района приехали ее близкие родственники: сестры Тамара Георгиевна со своей семьей в составе пяти человек, Лидия Георгиевна (девять человек), братья Николай Георгиевич (четыре человека) и Олег Георгиевич (два человека). Снимок огромной семьи избирателей опубликовали в группе «Типичный Волгоград» в соцсети «ВКонтакте».

Фотографиями с избирательных участков в соцсетях похвастались уже многие знаменитости: в Сочи проголосовал «русский витязь» — боксер Александр Поветкин; певица Валерия с супругом Иосифом Пригожиным пришли на выборы президента «как на праздник». «Ощущение, что Первое сентября — музыка, радостный смех, на избирательный участок люди приходят целыми семьями», — написала певица. Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев проголосовал в подмосковных Мытищах, Александр Розенбаум отчитался о том, что он «отдал гражданский долг». За президента России проголосовал также французский актер с российским паспортом Жерар Депардье.

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Певица Валерия с супругом Иосифом Пригожиным пришла на выборы как на праздник ФОТО: Валерия, Instagram
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Вместе с тем «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) к настоящему времени получил более 200 сообщений о нарушениях на выборах, четверть из них уже идентифицированы как фейк. Об этом рассказал федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев. Остальные сообщения «находятся в работе», пояснил он ТАСС. Редакция «URA.RU» освещает ход голосования с момента, когда открылись избирательные участки на Камчатке. Мы видим много сообщений о нарушениях и не меньше опровержений. По итогу сегодняшнего дня мы объявим, кто же создал самый крутой фейк.

Выборы президента России стартовали утром 18 марта. На пост претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Наталья Михалева
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