17:12 18 марта 2018 0

Семья из 30 человек приехала на президентские выборы в автобусе. ФОТО

Автобус подписали специально к выборам ФОТО: «Типичный Волгоград», «ВКонтакте» новость из сюжета: Выборы президента России в марте 2018 года все новости сюжета Семья Потаповых из Волгоградской области приехала на выборы на специально украшенном автобусе. В более компактном транспорте все Потаповы бы не поместились — их в семье 30 человек. Как пояснила многодетная мама Валентина Георгиевна Потапова, ее семья занимает активную гражданскую позицию. Вместе с ней на избирательный участок в хутор Крутинский Михайловского района приехали ее близкие родственники: сестры Тамара Георгиевна со своей семьей в составе пяти человек, Лидия Георгиевна (девять человек), братья Николай Георгиевич (четыре человека) и Олег Георгиевич (два человека). Снимок огромной семьи избирателей опубликовали в группе «Типичный Волгоград» в соцсети «ВКонтакте». Фотографиями с избирательных участков в соцсетях похвастались уже многие знаменитости: в Сочи проголосовал «русский витязь» — боксер Александр Поветкин; певица Валерия с супругом Иосифом Пригожиным пришли на выборы президента «как на праздник». «Ощущение, что Первое сентября — музыка, радостный смех, на избирательный участок люди приходят целыми семьями», — написала певица. Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев проголосовал в подмосковных Мытищах, Александр Розенбаум отчитался о том, что он «отдал гражданский долг». За президента России проголосовал также французский актер с российским паспортом Жерар Депардье. 1/6 Певица Валерия с супругом Иосифом Пригожиным пришла на выборы как на праздник ФОТО: Валерия, Instagram Новость по теме Фейковые нарушения на выборах — меняем на легендарный приз! «URA.RU» объявляет конкурс «Поймай хайпожора!» Вместе с тем «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) к настоящему времени получил более 200 сообщений о нарушениях на выборах, четверть из них уже идентифицированы как фейк. Об этом рассказал федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев. Остальные сообщения «находятся в работе», пояснил он ТАСС. Редакция «URA.RU» освещает ход голосования с момента, когда открылись избирательные участки на Камчатке. Мы видим много сообщений о нарушениях и не меньше опровержений. По итогу сегодняшнего дня мы объявим, кто же создал самый крутой фейк. Выборы президента России стартовали утром 18 марта. На пост претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).